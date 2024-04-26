Защита ТЭЦ, ТЭС и ГЭС никогда не относилась к ответственности Мининфраструктуры – Кубраков

Фото: facebook Кубракова

Защита объектов генерации энергии, таких как ТЭЦ, ТЭС или ГЭС, никогда не относилась к ответственности Мининфраструктуры. Защитить статические объекты размером в несколько гектаров невозможно саркофагом – это слишком долго и дорого. Единственное возможное решение – средства ПВО.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков во время Часов вопросов к правительству в ВР.

"Единственное возможное решение – средства ПВО. Мы зависимы от ритмических поставок вооружения от стран-партнеров", – заявил министр.

Кубраков добавил, что в подчинении министерства - около 4 000 объектов критической инфраструктуры: от тяговых подстанций железной дороги и водоканалов до путепроводов и портовой инфраструктуры.

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"Для каждого из них профильное предприятие находит разные типы защиты - от простейшей - габионов и бигбегов до сложной и дорогостоящей - как установка средств радиоэлектронной борьбы.

В то же время, в сентябре прошлого года в соответствии с решением Правительства, наша команда обязалась свести физическую защиту 22 распределительных подстанциях НЭК "Укрэнерго". Только на 22 из существующих 90 магистральных и еще тысяч меньших подстанций", - отметил он.

По его словам, решение, какой именно должна быть такая защита, принимались совместно с инженерами Генерального Штаба ВСУ, военными инженерами из США, Британии, Японии и Германии.

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На всех 22 объектах, за которые отвечает команда министерства, работа по сведению защиты II уровня завершена или находится на финальных стадиях, заявил Кубраков. В некоторых областях сохранено распределение энергии благодаря этим укрытиям, добавил министр.

Напомним:

В результате массированной ракетной атаки россияне в ночь на 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

После этого Верховная Рада вызвала на заседание вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема по защите критической инфраструктуры.

Ранее Наейм отчитывался, что фортификационные сооружения на всех объектах выдержали прямые и косвенные удары во время массированной рекетной и дроновой атаки 22 марта по энергосистеме Украины, обеспечив полную защиту автотрансформаторов и электрического оборудования.

Как писала ЭП, когда речь идет о миллиардах в защиту энергетических объектов, это не касается электростанций, поскольку защитить их условными саркофагами, как на Чернобыльской АЭС, невозможно.

Защита строилась на высоковольтных подстанциях, наиболее страдали от прошлогодних атак врага. К тому же, по словам собеседников ЭП, укрытия не рассчитаны на прямое попадание баллистической ракеты. Построить такие защитные постройки на огромных объектах генерации невозможно.

Читайте подробнее в статье: Россия продолжает уничтожать украинскую энергетику. Что ждет Украину без ТЭС? Разъяснение

Экономическая правда