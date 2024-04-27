Взрывы на двух НПЗ на Кубане являются результатами работы дронов СБУ - УП

СБУ с Силами обороны в ночь на 27 апреля атаковали военный аэродром "Кущевская", а также Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае России.

Об этом сообщил собеседник УП в СБУ.

По данным источника, на военном аэродроме размещались десятки самолетов, РЛС и средства РЭБ.

Кроме того, БПЛА СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ, там начались пожары и эвакуация.

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Напомним:

По информации российских СМИ, 27 апреля около 66 беспилотников атаковали Краснодарский край РФ, под удар попал Славянский НПЗ.

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