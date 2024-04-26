Новости 26 апреля: Сольского освободили под залог, Кабмин сохранил действующий тариф на электричество для населения

О Сольском. За министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского внесен залог в размере 75,7 млн грн. Он освобожден из-под стражи.

О тарифе на электричество. Правительство приняло решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2 гривен 64 копеек за киловатт до конца мая.

О защите энергоинфраструктуры. Защита объектов генерации энергии, таких как ТЭЦ, ТЭС или ГЭС, никогда не относилась к ответственности Мининфраструктуры. Защитить статические объекты размером в несколько гектаров невозможно саркофагом – это слишком долго и дорого. Единственное возможное решение – средства ПВО, заявил министр Кубраков.

Об обысках в "Киевтеплоэнерго". Сотрудники Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции и Службы безопасности Украины пришли с обысками на предприятие критической инфраструктуры "Киевтеплоэнерго".

Реклама:

Полиция Киева заявила, что обыски в КП "Киевтеплоэнерго" были проведены в рамках уголовного производства по факту присвоения и растраты имущества.

О "Газсетях". Киевский окружной админсуд прекратил действие постановления НКРЭКУ об остановке лицензии по распределению газа для частной компании "Черкассыгаз" и расширению лицензии ООО "Газораспределительные сети Украины" (бренд "Газсети") на Черкасскую область.

Эксклюзивы ЭП

Реклама:

Война им не помешала. Сколько зарабатывают в РФ международные компании

Третий год идет война, в которой россияне стремятся уничтожить украинцев. Однако это никоим образом не влияет на крупные международные компании, продолжающие зарабатывать в России. Сколько стоит их совесть? (укр)

Made in China больше не пугает: китайские электрокары захватывают украинский рынок

Бум китайских электрокаров в Украине продолжается. Сколько автомобилей украинцы купили за последнее время, почему украинцы выбирают китайские электрокары и с какими проблемами сталкиваются владельцы таких авто? (укр)