Новости 26 апреля: Сольского освободили под залог, Кабмин сохранил действующий тариф на электричество для населения
О Сольском. За министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского внесен залог в размере 75,7 млн грн. Он освобожден из-под стражи.
О тарифе на электричество. Правительство приняло решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2 гривен 64 копеек за киловатт до конца мая.
О защите энергоинфраструктуры. Защита объектов генерации энергии, таких как ТЭЦ, ТЭС или ГЭС, никогда не относилась к ответственности Мининфраструктуры. Защитить статические объекты размером в несколько гектаров невозможно саркофагом – это слишком долго и дорого. Единственное возможное решение – средства ПВО, заявил министр Кубраков.
Об обысках в "Киевтеплоэнерго". Сотрудники Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции и Службы безопасности Украины пришли с обысками на предприятие критической инфраструктуры "Киевтеплоэнерго".
Полиция Киева заявила, что обыски в КП "Киевтеплоэнерго" были проведены в рамках уголовного производства по факту присвоения и растраты имущества.
О "Газсетях". Киевский окружной админсуд прекратил действие постановления НКРЭКУ об остановке лицензии по распределению газа для частной компании "Черкассыгаз" и расширению лицензии ООО "Газораспределительные сети Украины" (бренд "Газсети") на Черкасскую область.
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