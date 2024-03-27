Збитки навколишньому середовищу від атаки РФ на ДніпроГЕС уже сягають 140 мільйонів – Міндовкілля

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Збитки довкіллю від атаки росіян по ДніпроГЕС у Запоріжжі 22 березня оцінюють дотепер орієнтовно в 140 млн грн, але надалі ця цифра зросте.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, пише "Інтерфакс-Україна".

"Збиток навколишньому середовищу від влучання ворожих ракет у ДніпроГЕС зараз розрахований у 140 млн грн. Збитки довкіллю - це не лише руйнування, забруднення води, а також вибухи, горіння, що має великий вплив на екосистему. Ця цифра може змінитися, але лише в бік збільшення", - сказав Стрілець.

За його словами, Держекоінспекція та Держводагентство здійснюють посилений моніторинг стану води біля ДніпроГЕС і нижче за течією, а також вживають усіх заходів щодо ліквідації наслідків атаки.

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"Уже зараз можемо говорити, що завдання, щоб забруднена нафтопродуктами вода не потрапила в точку відбору її для населення, виконано. Ризиків немає. Можливо, за кілька днів вийдемо на нормальний рівень води загалом", - додав міністр.

Стрілець також висловив думку, що пошкодження ДніпроГЕСу унаслідок атаки не зашкодять пропуску весняної повені.

"Я впевнений у тому, що всі спрацюють злагоджено і синхронно, як і минулого року", - запевнив він.

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За словами міністра, з початку великої війни Держекоінспекція вже зафіксувала понад 4 тис злочинів РФ проти довкілля, а обсяг відходів руйнування досяг 600 тис тонн.

Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.

В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.

Пізніше стало відомо, що російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів, на станції працюють аварійні служби та ДСНС.

Водночас в "Укргідроенерго" не виключають можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.

На Дніпровській ГЕС вдалося запустити частину обладнання, але електрику станція поки не виробляє.

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Економічна правда