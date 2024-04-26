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В Киеве из-за ремонта ограничат движение транспорта на нескольких улицах

Пятница, 26 апреля 2024, 18:47 - Анастасия Дячкина

В Киеве 27 апреля в Шевченковском районе будут кратковременно ограничивать движение транспорта по ул. Крещатик и Глубочицкому проезду. 

Об этом сообщили в КГГА.

Изменения, связанные с мелким текущим ремонтом на отдельных участках дорожного покрытия.

"Для ускорения работ дорожники будут выполнять подготовительные работы ночью 26 апреля, а днем 27 апреля с 08:00 до 17:00 будут асфальтировать покрытие", – добавили в КГГА.

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Кроме этого, 27 апреля движение транспорта также ограничат в Печерском районе.

"Ограничения связаны с заменой световозвращающих элементов дорожного ограждения на участке тоннеля под Почтовой площадью и текущим мелким ремонтом дороги от моста Патона до моста Метро в направлении Подола", – предупредили в КГГА.

Напомним: 

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В Киеве с 27 апреля по 10 июня ограничат движение транспорта на путепроводе на пересечении проспектов Степана Бандеры и Владимира Ивасюка.

Киев дороги КГГА ремонт
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