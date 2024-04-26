В Центробанке РФ утверждают, что конфискация замороженных активов не повлияет на финстабильность России

Конфискация золотовалютных резервов Центрального банка РФ, которая начнется в США в рамках закона о помощи Украине, не отразится на финансовой стабильности в России.

Об этом заявила в пятницу глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, пишет The Moscow Times.

По ее словам, все операции с замороженными резервами – около 300 млрд долл. – давно прекращены, заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка РФ.

"У нас достаточно резервов, не подверженных влиянию санкций, и их достаточно для того, чтобы устранить риски финансовой стабильности", - утверждает она.

Реклама:

В первые дни полномасштабной войны РФ с Украиной США, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против ЦБ РФ, российского Минфина и Фонда национального благосостояния. В результате было заблокировано около половины из 600 млрд. ЗВР - ценных бумаг и активов, размещенных в западных странах и их валютах.

По-прежнему доступны Центробанку РФ только китайские юани на сумму около 100 млрд долл. и золотой запас - 2,5 тысячи тонн слитков в хранилищах на территории России, пишет издание.

Президент США Джо Байден в среду, 24 апреля, подписал закон о помощи Украине на 61 млрд долл., который, среди прочего, разрешает американской администрации конфисковать и направить в поддержку Украины часть замороженных резервов РФ.

Реклама:

Речь идет о примерно 6 млрд долл., которые ЦБ РФ продолжал держать в США перед началом большой войны. Основная часть суммы - около 200 млрд долл. - заблокирована в Европе.

Если конфискация состоится, Кремль намерен обжаловать это решение в судах, заявлял накануне спикер Кремля Песков.

Источники Reuters, знакомые с позицией Центробанка и правительства РФ, рассказывали в январе, что российские власти "в душе уже попрощались" с резервами и отдают себе отчет: реальной возможности помешать конфискации у них нет.

По данным Bloomberg, ЦБ РФ нанял юристов, отстаивающих его позицию в судах, и близок к соглашению с несколькими фирмами. Кроме того, российские власти поручили экспертам изучить вопросы по зарубежному законодательству и прецедентам, которые имели место в других странах.

Экономическая правда