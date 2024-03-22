В "Укргидроэнерго" не исключают намерения россиян полностью разрушить ДнепроГЭС

Ракетная атака на Днепровскую ГЭС стала возможной благодаря отсутствию должной реакции мировой общественности на экологическую катастрофу в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в июне 2023 года. В то же время в "Укргидроэнерго" не исключают возможных намерений врага полностью разрушить станцию.

Такое мнение высказал гендиректор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я хотел бы еще раз обратиться к европейскому и мировому сообществу. Ненадлежащая оценка катастрофы на Каховской ГЭС приводит к сегодняшним ударам по таким опасным гидросооружениям. Если бы была надлежащая оценка, наложены санкции и приняты надлежащие решения, враг не решался бы бить ракетами по гидрообъектам", — сказал он.

По словам Сироты, 22 марта, в пятницу, по ДнепроГЭС прилетело достаточно много российских ракет, при этом CEO не исключил возможных намерений врага полностью разрушить станцию.

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"Ничто не исключено. Мы же видим, что они все разрушают", — дополнил он.

Напомним:

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.

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В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС.

В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии.