Беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ

По информации российских СМИ, 27 апреля около 66 беспилотников атаковали Краснодарский край РФ, под удар попал Славянский НПЗ.

Об этом сообщает российское издание Meduza.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что украинские силы во время масштабной атаки пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод и объекты инфраструктуры.

Глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский сообщил, что беспилотники атаковали завод в Славянске-на-Кубани.

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В управлении МЧС сообщили, что во время атаки возник пожар на Славянском НПЗ в Славянске-на-Кубани, повреждена сепаративная установка. Пожарные, как утверждается, потушили пожар на площади пять квадратных метров.

Экономическая правда







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