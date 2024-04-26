Министра Сольского освободили под залог в почти 76 миллионов

За министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского внесен залог в размере 75,7 млн грн. Он освобожден из-под стражи.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Николай Сольский освобожден из-под стражи и он продолжает выполнять полномочия Министра аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

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В четверг, 25 апреля, министр агрополитики Николай Сольский, которого подозревают в сделках с землей на 500 миллионов, написал заявление об отставке.

Экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра агрополитики Николая Сольского разоблачили на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Кроме Сольского, подозрение в деле по сделкам с землей вручили еще и его заместителю- Маркияну Дмитрасевичу, который сейчас находится в командировке за границей в связи с началом переговоров Украины о вступлении в ЕС в части аграрного блока.

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По данным ЭП, полученным от собеседника, приближенного к Сольскому, он проходит как подозреваемый по эпизодам 2017-2018 годов, когда осуществлял адвокатскую деятельность.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский прокомментировал объявление подозрения от НАБУ и подтвердил, что дело против него касается периода 2017-2018 годов.

Министр агрополитики Николай Сольский, подозреваемый в сделках с землей на 500 миллионов, написал заявление об отставке.

Высший антикоррупционный суд избрал для аграрного министра Николая Сольского меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сторона защиты министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского будет оспаривать решение суда. В то же время Сольский остается министром и сможет вернуться к исполнению обязанностей после освобождения из-под стражи.