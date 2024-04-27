Нацбанк перечислил в госбюджет почти 39 миллиардов

Национальный банк перечислил в государственный бюджет 38,64 миллиарда гривен своих доходов

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

"Сегодня Национальный банк перечислил 38,64 млрд грн из своей прибыли к распределению за 2023 год в Государственный бюджет Украины. Общая сумма, которую НБУ направил в бюджет во время полномасштабной войны уже составляет более 129 млрд грн", сообщил Пышный.

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Средства перечислены после заполнения определенного уровня общих резервов.

Напомним:

Нацбанк пересмотрел перечень услуг и тарифов на них, в частности на услуги по кассовому обслуживанию с целью улучшения качества наличности в обращении и обеспечения ее разменности при наличных расчетах.

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