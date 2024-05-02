Компания-владелец PornHub зарегистрировалась плательщиком НДС в Украине – Гетманцев

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Канадская компания Aylo (до августа 2023 года - MindGeek), которой принадлежит порнографический сервис Pornhub, зарегистрировалась плательщиком НДС в Украине как поставщик электронных услуг.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Нардеп добавил, что сервис эротического контента Only Fans за 1 квартал пополнил бюджет на 0,7 млн долл.

"Продолжается компания декларирования лицами-нерезидентами, которые осуществляют операции по поставке электронных услуг физическим лицам. В 1 квартале 2024 года имеем плюс 17 новых плательщиков.

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На сегодня 78 (из 105) плательщиков задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 2,4 млрд гривен (25,5 млн евро и 32,6 млн долл)", - добавил Гетманцев.

По его словам, крупнейшие плательщики НДС с цифровых услуг задекларировали и уплатили более 2 млрд гривен еще до наступления предельного срока. Речь идет о:

Google

Apple

META platforms

Valve corporation.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что Государственная налоговая служба Украины оштрафовала за неуплату так называемого "налога на Google" компанию Aylo, управляющую порнографическими сервисами PornHub.

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Экономическая правда