Половина энергетической системы Украины повреждена – Кулеба
Половина энергетической системы Украины повреждена в результате атак РФ. В то же время страна держится, потому что "многому научилась".
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.
"Половина нашей энергетической системы повреждена, и нам до сих пор приходится управлять страной, вести военные действия и заручаться поддержкой всего мира", – сказал министр.
Глава МИД заявил, что российские баллистические ракеты являются настоящей проблемой на войне. В последнее время РФ в основном использовала их для разрушения энергетической системы Украины.
По мнению Кулебы, если бы другая страна пострадала от такого масштаба энергетического разрушения, "она выглядела бы гораздо хуже Украины". По словам министра, Украина держится, потому что "многому научилась".
Напомним:
Главное управление разведки Минобороны Украины получило доказательства, что россияне используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами оккупированной Запорожской атомной электростанции.