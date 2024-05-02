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Половина энергетической системы Украины повреждена – Кулеба 

Четверг, 2 мая 2024, 09:57 - Анастасия Дячкина

Половина энергетической системы Украины повреждена в результате атак РФ. В то же время страна держится, потому что "многому научилась".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.

"Половина нашей энергетической системы повреждена, и нам до сих пор приходится управлять страной, вести военные действия и заручаться поддержкой всего мира", – сказал министр.

Глава МИД заявил, что российские баллистические ракеты являются настоящей проблемой на войне. В последнее время РФ в основном использовала их для разрушения энергетической системы Украины.

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По мнению Кулебы, если бы другая страна пострадала от такого масштаба энергетического разрушения, "она выглядела бы гораздо хуже Украины". По словам министра, Украина держится, потому что "многому научилась".

Напомним: 

Главное управление разведки Минобороны Украины получило доказательства, что россияне используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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