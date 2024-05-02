"Нафтогаз" предложил Турции хранить газ в украинских подземных хранилищах

Группа "Нафтогаз" заинтересована в двустороннем сотрудничестве с энергетическими компаниями Турции, в частности по хранению турецких газовых резервов в собственных подземных хранилищах.

Об этом заявил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов во время встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарсланом Байрактаром.

"Мы заинтересованы в углублении двустороннего сотрудничества, в частности с энергетическими компаниями Турции. Мы готовы предложить собственные подземные хранилища для хранения турецких газовых резервов на действительно выгодных и конкурентных условиях", – отметил Чернышов.

Кроме того, в рамках встречи речь шла также о сотрудничестве в сфере трейдинга газа.

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Напомним:

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила ряд изменений, которые повысят привлекательность украинских газохранилищ для иностранных клиентов.