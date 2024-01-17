Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

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Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли.

По словам собеседников газеты, речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о прекращении обработки платежей без формального закрытия договоров.

Один из источников рассказал, что "есть исключения - например, в отношении дочерних иностранных банков в России".

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"Ситуация для российских банков начала усложняться еще летом, а резко обострилась после выхода 22 декабря 2023 года указа президента США Байдена о вторичных санкциях - в результате банки Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями.

Участники рынка подтверждают, что аналогичные проблемы уже начали возникать с китайскими банками", - пишет газета со ссылкой на источники.

Среди крупных участников расчетов с РФ источники издания называют Nurol Bank, с которым работали около 40 кредитных организаций РФ, и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции открывались в лирах, долларах и других валютах - отдельные банки принимали платежи в рублях.

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"Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае", - добавил один из собеседников.

Глава "Оптималог" Георгий Властопуло заявил, что "проблемы с Турцией начались с лета", а в отношениях с Китаем "это пока что точечные истории".

По словам президента таможенно-логистического брокера KBT Юлии Шленской, серьезные проблемы начали возникать в конце декабря. По ее словам, "банки в Турции взяли паузу и не осуществляют денежные переводы из России и в страну. Менеджеры сообщают, что сейчас ни один платеж из России не будет принят: лиры, рубли - не важно".

Руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерш добавил, что турецкие банки, ужесточившие контроль после введения 12-го санкционного пакета ЕС, при проведении платежей в лирах стали требовать больше данных и документов для подтверждения отсутствия санкций против всех участников цепочки - импортируемые товары не должны быть в санкционных списках.

Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышов признал, что "не проходит даже оплата услуг". "Сейчас только один из турецких банков пропускает платежи как корреспондент. Но при количестве платежей более 50 в день заявки выполняет несколько дней", - добавил он.

Напомним:

Госбанки Китая усиливают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пригрозили вторичными санкциями против иностранных финансовых фирм, которые помогают РФ в военных действиях в Украине.

Экономическая правда