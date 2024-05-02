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На monobank осуществлена мощная DDoS-атака

Четверг, 2 мая 2024, 13:26 - Владимир Туник-Фриз

На Монобанк осуществлена мощная DDoS-атака.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский на своем канале в Telegram.

Ранее, 1 мая в приложении Монобанка возникали проблемы с доступом.

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Экономическая правда
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