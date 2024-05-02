На monobank осуществлена мощная DDoS-атака Четверг, 2 мая 2024, 13:26 - Владимир Туник-Фриз На Монобанк осуществлена мощная DDoS-атака. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский на своем канале в Telegram. Ранее, 1 мая в приложении Монобанка возникали проблемы с доступом. Реклама: Присоединяйтесь к нашего канала в Telegram! Monobank компании Реклама: Материалы по теме IBAN, отчетность и больше одновременных сборов: Monobank расширил возможность банок 19 марта 2024, 13:20 В Monobank произошел технический сбой: работа банка восстановлена 3 марта 2024, 09:43 "Боевые" чаевые: monobank запустил новый сервис в поддержку ВСУ 7 февраля 2024, 15:18