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В Украине за деньги USAID построили лоцманское судно

Четверг, 2 мая 2024, 20:13 - Алексей Павлыш
 
фото: Facebook Кубракова

Агентство США по международному развитию USAID профинансировало строительство в Украине нового лоцманского судна - в ближайшее время оно начнет работу в порту Рени.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам Кубракова, судно построили в Украине силами национального производителя при полном финансировании USAID. Его передали для нужд Администрации морских портов Украины, и в ближайшее время судно начнет работу в порту Рени.

"Дополнительное судно означает возможность увеличения судозаходов и это один из механизмов Стратегии развития портов Дунайского кластера. Порты Рени, Измаил, Усть-Дунайск в прошлом году забрали на себя треть всего грузооборота. За последние 4 месяца дунайские порты обработали более 5,5 млн тонн грузов, из которых на экспорт - 4 млн тонн", - добавил министр.

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фото: Facebook Кубракова

Экономическая правда

Минвосстановления США порты
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