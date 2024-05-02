Новости 2 мая: последствия удара по объектам "Новой почты" в Одессе, PornHub зарегистрировался плательщиком НДС в Украине

Об ударе по обьектам "Новой почты" в Одессе. В результате российского удара по депо и отделению "Новой почты" в Одессе было уничтожено 15,5 тонн заказов на почти 3 млн грн.

О PornHub. Канадская компания Aylo (до августа 2023 года - MindGeek), которой принадлежит порнографический сервис Pornhub, зарегистрировалась плательщиком НДС в Украине как поставщик электронных услуг.

О "Газпроме". Российский "Газпром" за 2023 год получил чистый убыток в 629 млрд рублей (почти 6,7 млрд долл) по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей (около 13 млрд долл).

О Raiffeisen Bank. Покупка Raiffeisen Bank International (РБИ) доли в строительной компании Strabag, связанной с российским олигархом, остается под тщательной оценкой на предмет любых рисков, связанных с соблюдением законодательства.

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О ЗАЭС. Главное управление разведки Минобороны Украины получило доказательства, что россияне используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Эксклюзив ЭП

Университеты сократят вдвое, а студенты будут конкурировать за деньги: новые "рыночные правила" для высшего образования

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Как будут реформировать высшее образование, сколько это будет стоить, как будут объединять университеты и как будут работать гранты на обучение.(укр)