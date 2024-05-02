Минздрав ускорит передачу Фонду госимущества своих объектов для приватизации

Руководство Фонда госимущества и Министерства здравоохранения договорились совместно сформировать законодательные изменения для ускорения передачи на приватизацию медицинских учреждений, которые не используются по назначению.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль по итогам встречи с главой Минздрава Виктором Ляшко.

"Проговорили дальнейшую передачу государственного имущества, которое находится на балансе министерства и не используется, в управление Фонда. Речь идет о санаториях, недостроях и других помещениях", - написал Коваль.

По его словам, Минздрав уже передал ФГИУ 22 объекта. Чтобы ускорить процесс, договорились сформировать совместные предложения изменений в законодательство по увеличению количества объектов приватизации и аренды, учитывая международный опыт, добавил глава ФГИУ.

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Экономическая правда