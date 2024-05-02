ОЭСР улучшила прогноз для мировой экономики на этот год

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз мирового экономического роста на 2024 год: ожидается, что мировой ВВП в этом году вырастет на 3,1% - в предыдущем прогнозе в феврале речь шла о росте на 2,9%.

Об этом пишет DW.

В частности, ОЭСР прогнозирует, что экономика США вырастет на 2,6% в этом году - предыдущие прогнозы составляли 2,1%.

Также организация улучшила прогноз для Китая, ожидая роста на 4,9% (4,7% роста ожидалось в предыдущем прогнозе).

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В то же время ОЭСР предупредила, что "высокая геополитическая напряженность, особенно на Ближнем Востоке, может нарушить энергетические и финансовые рынки, вызвав всплеск инфляции и замедление роста".

"Политические действия должны обеспечить макроэкономическую стабильность и улучшить среднесрочные перспективы роста. Монетарная политика должна оставаться взвешенной, чтобы иметь возможность снижать процентные ставки по мере снижения инфляции", - заявил генсек ОЭСР Матиас Корманн.

Также ожидается, что эоконмика Германии в этом году вырастет лишь на 0,2%, а ЕС - на 0,7%. Экономика Франции, как прогнозируется, вырастет в этом году на 0,7%.

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Экономическая правда