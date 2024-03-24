Китай блокирует использование чипов Intel и AMD в государственном секторе - FT

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В рамках замены западного оборудования китайскими аналогами, правительство ввело новые правила, которые постепенно будут вытеснять иностранные комплектующие из употребления в государственном в секторе.

Об этом сообщает Financial Times.

Новые правила закупок создают условия для постепенного вытеснения Intel и AMD с китайского рынка. Более жесткие правила будут касаться Windows и программного обеспечения и баз данных иностранного производства.

Последние ограничения Китая являются решительным шагом в сторону полной замены западного оборудования на китайские аналоги. Такое решение также принимается на фоне подобных действий со стороны США, что усиливает антагонизм между государствами.

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США ввели санкции против все большего количества китайских компаний из соображений национальной безопасности, приняли законы, направленные на поощрение производства большего количества технологий в США, а также заблокировали экспорт в Китай передовых микросхем и связанных с ними инструментов.

Новые китайские рекомендации по закупкам предписывают государственным учреждениям и партийным органам выше поселкового уровня включать критерии, требующие "безопасных и надежных" процессоров и операционных систем. В декабре 2023 года государственное агентство по тестированию, Китайский центр оценки безопасности информационных технологий, опубликовало свой первый список "безопасных и надежных" процессоров и операционных систем, все из которых были произведены китайскими компаниями. Среди 18 одобренных процессоров были чипы от Huawei и поддерживаемой государством группы Phytium.

Государственные предприятия получили указание от своего надзорного органа, Комиссии по надзору и управлению государственными активами, завершить технологический переход к отечественным провайдерам до 2027 года, по словам двух источников FT.

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Напомним:

Администрация США рассматривает возможность внесения в черный список ряда китайских полупроводниковых фирм, связанных с Huawei Technologies Co., после того, как телекоммуникационный гигант в прошлом году совершил значительный технологический прорыв, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.