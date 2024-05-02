Не пустили инспекторов ДИАМ: Киево-Могилянскую академию оштрафовали на 180 тысяч

Министерство восстановления

В Киево-Могилянской академии не допустили инспекторов ДИАМ для проверки объекта строительства. Речь идет о 200-летних братских кельях Братского монастыря, расположенных на территории НаУКМА в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства восстановления Украины.

Для проведения внеплановой проверки инспекторов ДИАМ не допустили к объекту архитектурно-строительного контроля. Речь идет о 200-летних братских кельях Братского монастыря, расположенных на территории НаУКМА в Киеве", – говорится в сообщении.

Согласно сведениям единой государственной электронной системы в сфере строительства, на объекте идет реставрация с приспособлением под учебные и служебные помещения.

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"В то же время, проверить это невозможно из-за повторного недопуска инспекторов, действующих на основании предписания об устранении нарушения законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм и правил", - подчеркнули в Министерстве восстановления.

В ведомстве добавили, что учреждение оштрафовали на 180 тыс грн.

Экономическая правда

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