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БЭБ на Волыни изъяло контрабандные электронные сигареты на 3,2 миллиона

Четверг, 2 мая 2024, 16:43 - Артур Крыжный

Детективы Бюро экономической безопасности в Волынской области разоблачили лиц, реализовавших контрабандные электронные сигареты и жидкости к ним. Ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет около 3,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Установлено, что жители одного из приграничных районов области организовали нелегальную продажу подакцизных товаров китайского производства. Реализовывали продукцию через телеграмм-канал, заказы отправляли по почте", - говорится в сообщении.

По результатам обысков жилого и офисного помещений детективы БЭБ обнаружили и изъяли почти 8 тыс. штук электронных сигарет, жидкостей к ним, устройств для электронных испарителей, наличные, мобильный телефон и ноутбук.

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Во время следственных действий было установлено, что в доме, где хранился контрабандный товар, проживает работник таможни.

Сейчас устанавливаются пути попадания контрабанды в Украину, проверяется вероятная причастность работников таможни к содействию в перемещении подакцизных товаров через таможенную границу.

Экономическая правда.

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