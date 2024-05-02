В США приговорили украинского хакера к 14 годам заключения за вымогательство 700 миллионов долларов

Суд Соединенных Штатов приговорил гражданина Украины к 13 годам и семи месяцам заключения и обязал выплатить более 16 млн долларов компенсации за участие в проведении более 2500 кибератак и вымогательстве более 700 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

Отмечается, что 24-летний Ярослав Васинский вместе с сообщниками провел тысячи атак, используя программу-вымогателя, Sodinokibi/REvil. Хакеры взламывали тысячи компьютеров по всему миру, шифруя их с помощью вредоносных программ. Затем они требовали выкуп от жертв, угрожая публично раскрыть их данные.

Украинец также обязан выплатить более 16 миллионов долларов компенсации за участие в проведении более 2500 атак программ-вымогателей и требование выкупа в размере более 700 млн долларов.

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Ранее Васинский признал себя виновным в Северном округе Техаса по 11 пунктам обвинительного акта по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества и связанной с ним деятельности с использованием компьютеров, нанесении вреда защищенным компьютерам и сговоре с целью отмывания денег. Васинский он был экстрадирован в США из Польши.

Кроме того, в 2023 году Департамент добился окончательной конфискации выкупных платежей на миллионы долларов, полученных в рамках двух связанных гражданских дел о конфискации, которые включали 39.89138522 биткоинов и 6,1 млн долл, которые можно было отследить до вероятных выкупных платежей, полученных другими участниками заговора.

Экономическая правда.

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