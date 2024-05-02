Аграрии просят Кабмин продлить действующие бронирования сотрудников на три месяца

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю и вице-премьеру - министру экономики Юлии Свириденко с просьбой продлить действующие бронирования военнообязанных на три месяца, до урегулирования нормативной базы в соответствии с новым законом о мобилизации.

Об этом говорится в заявлении УЗА.

Также асоцация просит поддержать инициативу экономического бронирования и возможность автоматической пролонгации бронирования военнообязанных.

"УЗА просит учесть ее предложения при разработке обновленного постановления КМУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ведь от этого будет зависеть стабильная работа аграрной отрасли и продовольственная безопасность", - говорится в заявлении.

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"18 мая 2024 года вступит в силу ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предусматривающий изменения в законодательстве относительно бронирования военнообязанных. Поскольку пока отсутствует обновленное постановление Кабинета Министров Украины о бронировании, а для внедрения новых изменений требуется время, аграрии обеспокоены, что майские изменения законодательства бронирования делают невозможным продолжение бронирования людей по новому порядку.

УЗА отмечает, что часть действующих бронирований будут завершаться в мае, а оформить новое бронирование пока невозможно, соответственно, работа большинства критических для продовольственной и экономической безопасности государства предприятий окажется под угрозой. Сейчас продление бронирования осуществляется не ранее чем за месяц, поэтому возникает часто проблема, когда новые бронирования еще не утверждены, а старые уже заканчивают свое действие", - заявили в ассоциации.

Также УЗА обращает внимание, что четвертый цикл бронирования привел к оттоку военнообязанных из прозрачных компаний с официальным трудоустройством, которые официально вручают все повестки с ТЦК.

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Работники таких компаний увольняются из-за невозможности обеспечить непрерывность бронирования. Ассоциация считает, что нужно консолидировать усилия для предотвращения перехода экономики в тень.

"Учитывая сложность технологических и производственных процессов, сейчас очень важно забронировать для предприятий уже имеющихся и подготовленных работников, призыв на военную службу которых существенно повлияет на количественные и качественные показатели деятельности предприятия.

Потеря таких работников может привести к увеличению рисков внутренней угрозы продовольственной и экономической безопасности государства и может повлиять на снижение уровня обеспечения продовольствием потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований и населения в условиях военного положения", - говорится в позиции УЗА.

Ассоциация добавила, что в связи с усилением мер по мобилизации есть большая угроза в потере предприятиями узкоквалифицированных специалистов из-за высоких сроков рассмотрения обоснований на бронирование предприятий (в соответствии с Порядком - около 26 рабочих дней).

"Работа агропромышленных предприятий невозможна без наличия квалифицированного персонала с узкой специальностью, знанием технологий, машин и механизмов, задействованных в производстве, а также наличие всех допусков для соблюдения техники безопасности труда, на подготовку которого требуется время и опыт", - говорится в обращении.

Напомним:

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров Украины нарабатывает более справедливые подходы к бронированию военнообязанных с учетом уровня заработных плат, налоговой нагрузки и влияния на экономику.

Экономическая правда