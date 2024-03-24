Премьер-министр Китая считает, что трудности, с которыми встретилась экономика, не являются слишком серьезными

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Премьер-министр Китая Ли Цян преуменьшил беспокойство инвесторов относительно проблем, с которыми сталкивается экономика, заявив, что Пекин усиливает политическую поддержку для стимулирования роста, а системные риски решаются.

Об этом сообщает Bloomberg.

Уже несколько месяцев Китай сталкивается с угрозой значительной дефляции.

Китайская экономика уже столкнулась с длительным спадом на рынке недвижимости и низким уровнем доверия среди иностранных инвесторов.

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Премьер-министр Китая Ли Цян преуменьшил негативные ожидания экспертов относительно экономики Китая, отмечая, что есть много пространства для расширения макроэкономической политики.

В частности, он выделил несколько мер, которые правительство планирует принять для стимулирования внутреннего спроса в этом году. Среди них - уменьшение барьеров на пути к единому внутреннему рынку, предоставление городской прописки людям, которые переехали в города из сельской местности, а также кампания, направленная на поощрение потребителей и бизнеса к замене старых товаров и оборудования.

Он также подчеркнул, что Китай сосредотачивается на развитии передовых производств и технологий, отметив, что новые движущие силы роста усилились, а доля стратегических развивающихся отраслей в общей экономике увеличилась за последнее десятилетие. Он повторил, что страна не стремится к краткосрочному росту за счет накопления долгосрочных рисков.

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Напомним:

В рамках замены западного оборудования китайскими аналогами, правительство КНР ввело новые правила, которые постепенно будут вытеснять иностранные комплектующие из употребления в государственном в секторе.