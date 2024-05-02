Госаудитслужба выявила схему по выводу 119 миллионов из ликвидированного банка "Сич" 

Специалисты Государственной аудиторской службы в рамках уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов обнаружили схему вывода из АБ "Банк Сич" этой 119 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Госаудитслужбы.

"Во время проверки установлено, что банк уплатил вознаграждение на сумму 119 млн грн компаниям за услуги, которые те фактически не предоставляли. После того как фиктивные услуги были оплачены, эти средства были выведены из банковского учреждения", - отметили в Госаудитслужбе.

Согласно материалам производства фигурантами противозаконной финансовой сделки являются бывшие должностные лица банка "Сич", а также пять частных предприятий и два ФЛП.

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Добавляется, что сейчас делом занимается Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины.

Напомним:

Правление Нацбанка 9 августа 2022 года отнесло "Банк Сич" к категории неплатежеспособных - банк не выполнил вовремя свои обязательства перед регулятором по кредитам рефинанса из-за нехватки средств. После этого Фонд гарантирования начал вывод "Банка Сич" с рынка и ввел в него временную администрацию.

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В октябре 2022 года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Банк Сич".

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Экономическая правда