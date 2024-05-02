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Reuters: Россия поставляет Северной Корее нефть в обход ограничений ООН

Четверг, 2 мая 2024, 18:51 - Европейская правда

Американская сторона планирует наложить дополнительные санкции на Россию из-за того, что она тайком поставляет нефтепродукты в Северную Корею в объемах, которые могут нарушать установленные Советом безопасности ООН ограничения.

Об этом агентству Reuters сообщил на условиях анонимности неназванный американский чиновник, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника США, только в марте Россия отправила в Северную Корею более 165 тысяч баррелей нефтепродуктов. Учитывая близость российских и северокорейских коммерческих портов, Россия может продолжать эти поставки до бесконечности, добавил он.

"Россия отправляла нефтепродукты из порта "Восточный" в КНДР. Российские поставки уже подтолкнули импорт в КНДР выше 500 баррелей в год, установленного Советом безопасности ООН", – сказал американский чиновник Reuters.

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Он напомнил, что в конце марта Россия заблокировала продление мандата группы экспертов, которые следят за соблюдением санкций ООН против Северной Кореи – вероятно, чтобы скрыть собственные нарушения резолюций Совета безопасности.

Американский чиновник подчеркнул, что США продолжат вводить санкции "против тех, кто работает над тем, чтобы способствовать передаче оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР".

В США ранее выразили обеспокоенность, что "крепкие объятия" между РФ и Северной Кореей могут подтолкнуть лидера КНДР Ким Чен Ына к риску в вопросе угроз Южной Корее, экспорта вооружений и игнорирования призывов по ядерным переговорам.

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Европейская правда.

нефть РФ ООН
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