Турецкие банки продолжают закрывать счета россиян – Кремль признал проблему

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Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов - некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, которые собираются открыть карту. В Кремле подтвердили, что проблема действительно существует.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на участников рынка: российских бизнесменов и финансовых консультантов.

"В начале года российский бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией. Сейчас расчеты все еще заморожены. Политика местных банков резко изменилась после публикации 22 декабря 2023 года указа президента США Джо Байдена, которым Минфину США предоставляли полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России", - пишет газета со ссылкой на источники.

Обслуживание корпоративных клиентов с российскими корнями - независимо от страны регистрации компании - на данный момент приостановлено, заявил консультант для российского бизнеса по структурированию международных платежей Искандер Миргалимов, ранее курировавший турецкое направление в одном из российских госбанков.

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По его словам, ранее этим занимались несколько частных, а также 2-3 государственных банка, но теперь и они прекратили расчеты в интересах бизнеса из РФ под угрозой занесения в санкционные списки.

"Компаниям действительно начали рекомендовать завершить операции с банком и закрыть счет. Это касается прежде всего бизнеса, который использовал Турцию как транзитную для расчетов и поставок юрисдикцию, а также нефтегазовых трейдеров", - признал Миргалимов.

Кроме этого, турецкие банки ужесточают условия для открытия счетов физлицам - если раньше это не было проблемой и карты заводили всем, то теперь для новых клиентов появилось требование поддерживать высокие остатки на депозитах, добавил он.

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Все собеседники издания согласились, что отношения с турецкими банками ухудшились сразу после выхода указа Байдена 22 декабря - в нем американский Минфин получает полномочия блокировать деятельность иностранных банков на более широких основаниях.

"Достаточно того, чтобы финансовая организация хотя бы косвенно участвовала в сделке по преодолению Россией технологических ограничений или способствовала ее производственной активности", - говорят собеседники.

При этом в Кремле подтвердили, что проблема действительно существует. "Да, нам известно, и мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами и коллегами, обсуждаем эти проблемы", - заявил на пресс-брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он признал, что турецкие банки блокируют расчеты российских компаний из-за санкций США.

Напомним:

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций.

Экономическая правда