В сервисных центрах Apple в РФ закончились оригинальные запчасти – СМИ

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В авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и MacBook.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на независимого аналитика Сергея Вильянова и источник в АСЦ.

По словам представителя одного из АСЦ, оригинальных комплектующих для техники Apple в России нет ни в одном сервисном центре.

Он пояснил, что iPhone 14 и 15 не обслуживаются в России, а поставки оригинальных запчастей на смартфоны более раннего поколения прекратились в декабре 2023 года. Собеседник уточнил, что до сих пор АСЦ использовали остатки комплектующих, которые хранились на складах.

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Оригинальные комплектующие в официальных сервисных центрах начали заканчиваться еще летом 2023-го, заявил аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Вильянов сказал, что поставки комплектующих полностью прекратились в феврале 2024 года - именно тогда истек двухлетний гарантийный срок для всей техники Apple, ввезенной официально до прекращения поставок: эту же информацию подтвердил источник газеты в одном из АСЦ.

По словам источника "Ведомостей" в одном из российских маркетплейсов, использование оригинальных запчастей от других устройств стало нормальной практикой для российского рынка ремонта.

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Собеседник добавил, что некоторые игроки поставляют запчасти из стран СНГ и отправляют технику на обслуживание за границу.

Apple приостановила продажи всех продуктов в России в марте 2022 года, тогда же компания объявила о прекращении ввоза электронной продукции в страну и ограничении на использование своих сервисов, в том числе Apple Pay. Сейчас продукция Apple попадает в Россию через схему "параллельного импорта". В феврале 2023-го США ввели запрет на поставки смартфонов в Россию дороже 300 долл.

Экономическая правда