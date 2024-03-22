Франция и Китай побудили Украину закрыть список "международных спонсоров войны" – Reuters

Украина закрывает список "международных спонсоров войны" от НАПК после негативной реакции со стороны таких стран, как Китай и Франция.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, уже в пятницу Украина "может избавиться не только от списка, но и от связанного с ним веб-сайта".

Черный список не имеет юридической силы, но он стал репутационным ударом для около 50 крупных компаний, которые попали в него за то, что работают в России и помогают Кремлю в войне в Украине, например, платя налоги.

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Как отмечает Reuters, отказ от списка "спонсоров войны", если эта информация источников подтвердится, будет свидетельствовать о том, что Киеву приходится смягчать свою позицию по ряду вопросов, поскольку на третьем году полномасштабной войны Украине сложнее сохранять на прежнем уровне поддержку со стороны зарубежных союзников.

"Это Китай, но не только Китай", - сказал собеседник, также намекая на давление со стороны Франции с целью исключения из списка компаний Auchan и Leroy Merlin.

В феврале Пекин, основной потребитель украинского зерна, требовал от Киева исключить из списка 14 китайских компаний, чтобы "устранить негативное влияние".

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Второй источник сообщил, что Австрия, Китай, Франция и Венгрия оказали давление на Киев из-за этого списка, добавив, что он может быть удален из интернета в течение нескольких дней.

Третий собеседник сказал, что в Украине разочарованы тем, что в список попали компании из стран, которые поддерживают Киев.

Напомним:

Кабинет Министров после обращений от стран-партнеров решил отказаться от списка "Международные спонсоры войны" на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Китай угрожал Украине из-за внесения компаний страны в список "спонсоров войны".