Киев поможет пострадавшим от ракетной атаки Запорожью и Харькову

Киев готов помочь Харькову и Запорожью, которые пострадали от ракетной атаки врага.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В частности, речь идет о Харькове и Запорожье. Я говорил с их руководителями, предложил помощь. Сейчас они формулируют главные потребности, и столица, что сможет, оперативно отправит", — отметил Кличко.

Он также убежден, что в рамках Ассоциации городов Украины можно консолидировано отреагировать и поддержать города и поселки, пострадавшие от атаки.

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"Определяем, что нужно другим пострадавшим от атаки общинам. И то, чем могут помочь другие общины", - добавил Кличко.

Напомним:

В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии.

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Позднее, "Укрэнерго" дало команду на включение бытовых потребителей во всех областях Украины, кроме Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской.

За сутки российские войска обстреляли 15 областей Украины, нанеся удары по 125 населенным пунктам и 150 объектам инфраструктуры.