На столичной Оболони снова упал кран на строительную площадку
Пятница, 22 марта 2024, 10:08 -
В Оболонском районе Киева на пересечении улиц Богатырской и Полярной перевернулся кран на территории строительной площадки.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Там уточнили, что в результате инцидента пострадавших нет.
"Движение транспорта осуществляется в обычном режиме", – подчеркнули в КГГА.
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Напомним:
9 октября 2023 года во время реконструкции развязки на пересечении ул. Богатырской и Полярной гусеничный кран перекинулся на территории строительной площадки, зацепив верхушкой контактную троллейбусную сеть.
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