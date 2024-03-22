На столичной Оболони снова упал кран на строительную площадку

В Оболонском районе Киева на пересечении улиц Богатырской и Полярной перевернулся кран на территории строительной площадки.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Там уточнили, что в результате инцидента пострадавших нет.

"Движение транспорта осуществляется в обычном режиме", – подчеркнули в КГГА.

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Напомним:

9 октября 2023 года во время реконструкции развязки на пересечении ул. Богатырской и Полярной гусеничный кран перекинулся на территории строительной площадки, зацепив верхушкой контактную троллейбусную сеть.