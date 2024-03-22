Все разделы
Укр / Рус

На столичной Оболони снова упал кран на строительную площадку

Пятница, 22 марта 2024, 10:08 - Анастасия Дячкина

В Оболонском районе Киева на пересечении улиц Богатырской и Полярной перевернулся кран на территории строительной площадки.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Там уточнили, что в результате инцидента пострадавших нет.

"Движение транспорта осуществляется в обычном режиме", – подчеркнули в КГГА.

Реклама:

Напомним:

9 октября 2023 года во время реконструкции развязки на пересечении ул. Богатырской и Полярной гусеничный кран перекинулся на территории строительной площадки, зацепив верхушкой контактную троллейбусную сеть.

Киев строительство КГГА
Реклама:
Материалы по теме
Кличка вызвали в Раду рассказать о метрополитене. Кто виноват в подтоплении синей ветки? 22 марта 2024, 08:00
Ремонт тоннеля метро возле "Демеевской" будет стоить до 400 миллионов – Кличко 21 марта 2024, 20:40
Российская атака повредила инфраструктуру трех пищевых предприятий на Киевщине, среди которых "Киевхлеб" 21 марта 2024, 16:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте