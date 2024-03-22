"Укрэнерго" поручило включить свет бытовым потребителям по стране, кроме 4 областей

"Укрэнерго" дало команду на включение бытовых потребителей во всех областях Украины, кроме Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" дал команду на включение бытовых потребителей во всех областях, кроме Харьковской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской", — говорится в сообщении.

Восстановление питания может занять некоторое время. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго работают, чтобы как можно быстрее запитать потребителей, добавили в компании.

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Ранее сообщалось, что потребление электроэнергии было вынужденно ограничено в таких областях:

Днепропетровская

Донецкая

Кировоградская

Одесская

Полтавская

Сумская

Харьковская

По данным Хмельницкой ОГА, в результате ночных обстрелов в области были обесточены более 201 тысячи абонентов. Значительная часть потребителей запитана. Остаются без электроэнергии более 20 тысяч абонентов в 15 населенных пунктах.

В Одесской ОГА сообщили, что из-за повреждения энергетических объектов, в результате ночной российской атаки, в Одесской области около 300 тысяч абонентов будут подпадать под графики отключения. Сейчас по графику отключены 260 тысяч абонентов. Объекты критической инфраструктуры, в частности котельные, водонасосные станции, больницы и родильные дома - обеспечены генераторами.

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Напомним:

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.

В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС.

В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии.