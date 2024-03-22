Київ допоможе постраждалим від ракетної атаки Запоріжжю та Харкову
Київ готовий допомогти Харкову та Запоріжжю, які постраждали від ракетної атаки ворога.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Зокрема, мова йде про Харків та Запоріжжя. Я говорив з їх очільниками, запропонував допомогу. Зараз вони формулюють головні потреби, і столиця, що зможе, оперативно відправить", - зазначив Кличко.
Він також переконаний, що в рамках Асоціації міст України можна консолідовано відреагувати й підтримати міста й селища, які постраждали від атаки.
"Визначаємо, що потрібно іншим постраждалим від атаки громадам. Та те, чим можуть допомогти інші громади", - додав Кличко.
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