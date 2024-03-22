Київ допоможе постраждалим від ракетної атаки Запоріжжю та Харкову

Київ готовий допомогти Харкову та Запоріжжю, які постраждали від ракетної атаки ворога.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Зокрема, мова йде про Харків та Запоріжжя. Я говорив з їх очільниками, запропонував допомогу. Зараз вони формулюють головні потреби, і столиця, що зможе, оперативно відправить", - зазначив Кличко.

Він також переконаний, що в рамках Асоціації міст України можна консолідовано відреагувати й підтримати міста й селища, які постраждали від атаки.

Реклама:

"Визначаємо, що потрібно іншим постраждалим від атаки громадам. Та те, чим можуть допомогти інші громади", - додав Кличко.

Нагадаємо:

Унаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводяться аварійні відключення електроенергії.

Реклама:

"Укренерго" дало команду на включення побутових споживачів в усіх областях України, окрім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.

Протягом доби російські війська обстріляли 15 областей України, завдавши ударів по 125 населених пунктах та 150 об'єктах інфраструктури.