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Обязанности гендиректора "Киевпастранс" временно будет исполнять Евгений Пушков

Пятница, 22 марта 2024, 11:25 - Артур Крыжный

Обязанности гендиректора "Киевпастранс" временно будет исполнять заместитель директора предприятия Евгений Пушков.

Об этом сообщили в КГГА.

"Обязанности генерального директора КП "Киевпастранс" временно будет исполнять заместитель генерального директора предприятия Евгений Пушков", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Накануне стало известно, что директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко уволился с должности. Также, будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк.

Киевпастранс Киев
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