Обязанности гендиректора "Киевпастранс" временно будет исполнять Евгений Пушков
Пятница, 22 марта 2024, 11:25 -
Обязанности гендиректора "Киевпастранс" временно будет исполнять заместитель директора предприятия Евгений Пушков.
Об этом сообщили в КГГА.
"Обязанности генерального директора КП "Киевпастранс" временно будет исполнять заместитель генерального директора предприятия Евгений Пушков", - говорится в сообщении.
Напомним:
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Накануне стало известно, что директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко уволился с должности. Также, будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк.
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