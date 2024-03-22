Кличка вызвали в Раду рассказать о метрополитене. Кто виноват в подтоплении синей ветки?

Главные вопросы касались причин появления трещин в тоннеле, поиска ответственных за чрезвычайную ситуацию и прозрачности работы Киевского метрополитена. Нашлись ли ответы?(укр)

Місяць тому Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію (ТСК) для дослідження ефективності роботи місцевої влади Києва. Темою першого засідання стало перекриття ділянки метрополітену між станціями "Либідська" і Деміївська" через загрозу аварії.

Народні депутати покликали міського голову Віталія Кличка, очільника департаменту транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації Руслана Кандибора та в.о. керівника столичного метрополітену Віктора Вигівського пояснити, чому десятки тисяч мешканців Голосієва та Теремків змушені з труднощами їздити в інші частини столиці.

Запрошення отримав і колишній керівник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, звільнений після розслідування журналістів Bihus.info, але він не прийшов. "Віддуватися" довелось його наступнику Вигівському, який до цього працював головним інженером метрополітену.

Коли тунель почало топити

Перекриття ділянки руху Оболонсько-Теремківською лінією метрополітену Києва у грудні 2023 року негативно вплинуло на мобільність киян, сказав у вступному слові голова ТСК, народний депутат від "Слуги Народу" Віталій Безгін. Він попросив Кличка в загальних рисах пояснити, чому власне сталося те, що сталося.

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Мер нагадав, що ділянку тунелю неглибокого залягання між "Либідською" і "Деміївською" ввели в експлуатацію у 2010 році. Її будували в складних водонасичених ґрунтах. В листопаді 2023 року в місцях з'єднання тюбінгів почались "значні течі з винесенням породи".

"Спеціалісти намагались усунути ці проблеми, але течі почали з'являтися в інших місцях. Винос води з піском не вдалося зупинити. Відповідно до інструкцій, з метою запобігання виникненню аварійної ситуації, ми зупинили рух між двома станціями", – повідомив Кличко.

Нардеп Олександр Аліксійчук процитував запис у книзі запису результатів огляду тунелів метрополітену, відповідно до якого перші незначні виноси води з піском з'явилися ще в червні та вересні 2023 року.

Виконуючий роль директора метрополітену Вигівський розповів, що в червні протікання відбувались не на цій ділянці, а в іншому місці. Він додав, що перші течі, пов'язані з процесами будівництва, з'явилися на перегоні "Либідська" – "Деміївська" ще у 2011 році. Їх усунули і до 2019 року вони не повторювались.

"У 2019 році були пошкодження тунельної оправи певного характеру. Ми наклали спеціальні пластирі і здійснили нагнітання розчину в місця виникнення течій. Це призвело до позитивного результату і ми експлуатували цю ділянку тунелю до 2023 року", – повідомив нинішній очільник "Київського метрополітену".

Вигівський вважає, що ремонтні заходи були ефективними і такими, що в теорії не мали б призвести до аварій. На його думку, аварія все ж сталася через проєктні і будівельні фактори, а не експлуатаційні.

"Ми замовили спеціальну будівельну експертизу. На цей час вона ще триває, але є попередні результати про те, що причиною є неякісні проєктні рішення і неякісна будівельно-монтажна робота", – сказав Вигівський.

Слід зауважити, що після появи перших течій у червні 2023 року метрополітенівці експертизу не замовляли: кажуть, що ті пошкодження мали інший характер і геометрія тунелю не змінювалась.

Кличко вважає, що експлуатація тунелю останні 10 років була "належною", а вина може бути на будівельниках. "Коли генпідрядник відкриє котлован, ми побачимо, чи була гідроізоляція тунелю якісною", – заявив мер.

Хто відповідальний

Присутні на засіданні народні депутати поцікавились у представників метрополітену: хто ухвалював рішення про недоцільність залучення проєктних інститутів до обстеження протікань до листопада 2023 року? Вигівський відповів, що це регулюється внутрішньою документацією метрополітену і є відповідальністю рівня начальника служби.

Нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко розширив питання: чи доповідало керівництво метрополітену про те, що відбувається, про потенційні ризики і можливі наслідки?

Вигівський розповів, що Брагінський скликав комісію з техно-економічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яка складалася винятково зі співробітників КП "Київський метрополітен", і та постановила, що масштаб проблеми недостатній для залучення керівника профільного департаменту КМДА і мера міста до її подолання.

Кличко дізнався про проблему на ділянці за день до перекриття руху. "Ми побачили, що є ризик виникнення надзвичайної ситуації, і 7-го грудня звернулись до Департаменту транспорту. Одразу ж повiдомили міського голову", – сказав Вигівський.

Кандибор підтвердив, що у червні і вересні 2023 року керівництво метрополітену не інформувало Дептранс про подібні проблеми.

Нардеп від "Слуг" Олександр Маріковський поцікавився, чи пов'язане звільнення Брагінського після 10-річного керування метрополітеном з некомпетентністю, чи винятково із розслідуванням журналістів про корупційні оборудки.

Кличко відповів, що причиною звільнення чиновника став сюжет Bihus.info. Чи винуватий Брагінський в підтопленні метро – "скажуть правоохоронні органи". "На цей момент претензії до Брагінського в питанні закриття тунелю немає", – визнав мер.

Втрачені документи

Народний депутат від групи "Довіра" Микола Бабенко поцікавився у представника "Інституту судових експертиз імені Бокаріуса", чи відповідала товщина тунелю метро проєктним нормативам по завершенню будівництва у 2010 році.

Експерт відповів, що на це питання неможливо дати відповідь у зв'язку з "відсутністю виконавчої документації та сертифікатів якості на використані матеріали". Документи, пов'язані з будівництвом цієї ділянки метро, знищили.

"Слідчі вилучили акти знищення під час обшуків. Посадові особи метрополітену заявили, що знищили акти у відповідності до вимог діловодства через закінчення терміну зберігання цих документів, ненавмисним шляхом", – підтвердив представник Національної поліції.

Що далі

На початку квітня аварійну ділянку тунелю підрядник робіт група компаній "Автострада" повністю розкриє котлован і побачить тунель зверху. Впродовж наступного місяця експерти дослідять, чи були дотримані норми при будівництві, чи коректно здійснили хімічне закріплення грунтів, чи достатня гідроізоляція.

На основі експертизи слідчі органи, міська влада і народні обранці розумітимуть, хто несе відповідальність за появу тріщин в тюбінгах і розгерметизацію тунелю.

Кличко, спираючись на інформацію від підлеглих, обіцяє поновити повноцінний рух метрополітену до кінця літа 2024 року. Власник "Автостради" Максим Шкіль раніше повідомляв, що роботи будуть завершені восени цього року.

В коментарі ЕП Кличко припустив, що Шкіль робить обережну оцінку "з запасом" терміну виконання робіт.

"Я думаю, що він перестраховується. Я спираюся на ту інформацію, яку генпідрядник мені дає. Вони працюють 24 години на добу, і якщо не буде форс-мажорних обставин, ділянка буде відремонтована в кінці літа", – заявив Кличко.