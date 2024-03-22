За сутки Россия обстреляла 15 областей Украины, атаковав 150 объектов инфраструктуры

Military Media Center

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 15 областей Украины, нанеся удары по 125 населенным пунктам и 150 объектам инфраструктуры.

Об этом сообщает Ситуационный центр Министерства обороны Украины для Military Media Center.

Всего из различных видов вооружения - минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация - были атакованы 125 населенных пунктов и 150 объектов инфраструктуры.

Реклама:

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

По данным руководителя Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрия Белоусова, оккупанты нанесли ракетные удары по всей стране.

"По данным Воздушных сил мы имеем более 150 объектов разного рода поражения. Для нас это свидетельствует о том, что это хорошо скоординированная, санкционированная на самом высоком политическом и военном уровне акция РФ", — заявил он.

Реклама: