Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2024 году

Несмотря на войну, украинская экономика в 2024 году, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, хотя российские ракетные обстрелы могут ухудшить этот показатель.

Такой прогноз сделала министр экономики Юлия Свириденко на форуме Kyiv Investment Day, передает Укринформ.

Чиновница напомнила, что после масштабного падения экономики - почти на 30% в 2022 году - в прошлом году начался рост, который составил по меньшей мере 5,3%.

"Ожидаем, что в этом году экономика продолжит восстановление – по крайней мере, на 4,5-4,6%. Конечно, показатели могут быть хуже из-за ракетных обстрелов, в первую очередь украинской энергетической инфраструктуры, но наш базовый прогноз пока на уровне 4,6%", - рассказала Свириденко.

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По ее словам, обеспечить такой рост поможет прежде всего развитие отечественного ВПК. В Минэкономики подсчитали: локализация половины бюджета, выделенного на закупку вооружений, и создание совместных производств с иностранными компаниями в нашей стране обеспечат дополнительный прирост ВВП, по меньшей мере, на 3,6%.

Вторым драйвером экономического роста Свириденко назвала развитие экспорта и усовершенствование транспортных коридоров. Речь идет, в частности, о распространении действия морского коридора не только на аграрную, но и другие виды экспортной продукции, в том числе металлургическую, а также товары с высокой добавленной стоимостью.

Напомним:

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Национальный банк ухудшил оценку роста реального ВВП в 2024 году с 3,6% в предыдущем макропрогнозе до 3% и ухудшил ожидания роста в 2025 году на 0,2 п.п. до 5,6% и сохранил прогноз на 2026 год на уровне 4,5%.