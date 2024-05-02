В первом квартале доля неработающих кредитов сократилась

В Украине доля неработающих кредитов в банковском секторе по состоянию на 1 апреля 2024 года сократилась до 36,1%, на 1,3%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 апреля 2024 года составила 36,1%, что на 1,3 процентного пункта ниже показателя на 1 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Ключевой фактор сокращения доли NPL - рост работающего кредитного портфеля, который в течение І квартала вырос на 34,6 млрд грн, или на 3,1%.

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Объем неработающих кредитов за I квартал сократился на 2 млрд грн - до 420,3 млрд грн преимущественно вследствие списания неработающих розничных кредитов банками с украинским частным капиталом.

Расходы банков на отчисления в резервы под кредиты остаются низкими, а уровень дефолтов - снижается.

Портфель чистых гривневых корпоративных кредитов растет три квартала подряд, в том числе за пределами государственных программ, благодаря оживлению спроса на гривневые кредиты вследствие восстановления бизнес-активности. Растут розничные необеспеченные потребительские и ипотечные займы.

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Напомним:

В апреле бизнес второй месяц подряд положительно оценил текущие результаты своей деятельности, адаптировавшись к сложным условиям полномасштабной войны.