"Укренерго" доручило увімкнути світло побутовим споживачам по країні, крім 4 областей

"Укренерго" дало команду на включення побутових споживачів в усіх областях України, окрім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Диспетчерський центр "Укренерго" дав команду на включення побутових споживачів в усіх областях, крім Харківської, Одеської, Хмельницької, Дніпропетровської", - йдеться у повідомленні.

Відновлення живлення може зайняти деякий час. Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго працюють, щоб якнайшвидше заживити споживачів, додали у компанії.

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Раніше повідомлялося, що споживання електроенергії було вимушено обмежено в таких областях:

Дніпропетровська

Донецька

Кіровоградська

Одеська

Полтавська

Сумська

Харківська

За даними Хмельницької ОДА, внаслідок нічних обстрілів в області були знеструмлені понад 201 тисяча абонентів. Значну частину споживачів заживлено. Залишаються без електроенергії понад 20 тисяч абонентів у 15 населених пунктах.

В Одеській ОДА повідомили, що через пошкодження енергетичних обʼєктів, внаслідок нічної російської атаки, в Одеській області близько 300 тисяч абонентів будуть підпадати під графіки відключення. Наразі по графіку відключені 260 тисяч абонентів. Обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема котельні, водонасосні станції, лікарні та пологові - забезпечені генераторами.

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Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.

В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.

Пізніше стало відомо, що російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів, на станції працюють аварійні служби та ДСНС.

Унаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводяться аварійні відключення електроенергії.