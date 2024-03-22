Енергосистема отримує аварійну допомогу з 3 країн, відключення у 7 областях – "Укренерго"

Унаслідок комбінованої масованої атаки РФ по українській енергетичній інфраструктурі пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК "Укренерго, мережі обленерго.

Про це повідомили в "Укренерго".

Наголошується, що найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях.

"Енергосистема зберегла цілісність. Диспетчерський центр "Укренерго" працює над стабілізацією її роботи. Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги.

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Виведена з роботи високовольтна лінія 750 кВ, яка була основною лінією живлення ЗАЕС. Наразі енергоживлення ЗАЕС відбувається лише за резервною лінією 330 кВ, що була відновлена ремонтними бригадами "Укренерго" 14 березня", - йдеться у звіті.

Споживання електроенергії вимушено обмежено в таких областях:

Дніпропетровська

Донецька

Кіровоградська

Одеська

Полтавська

Сумська

Харківська

Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі.

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"Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть 24/7 до повного відновлення живлення споживачів", - заявили в "Укренерго".

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив, що зранку 22 березня РФ здійснила найбільшу з початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему.

За його словами, енергопостачання в постраждалих областях буде оперативно відновлюватися в три етапи: повернення живлення критичній інфраструктурі, населенню та промисловості.

Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.

В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.

Унаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводяться аварійні відключення електроенергії.

Економічна правда