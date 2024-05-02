Россияне используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами Запорожской АЭС – ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины получило доказательства, что россияне используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает ГУР.

Видео с вражеского FPV-беспилотника, полученное с помощью радиоэлектронной разведки, содержит маркировку UT4D.TT. Это указывает, что дрон россиянам поставило Министерство обороны РФ.

Траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону Никопольской и Марганецкой общин, подвергающихся постоянным российским атакам.

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Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии Бабелю подчеркнул, что россияне используют территорию ЗАЭС для запусков беспилотников, пользуясь тем, что силы безопасности и обороны Украины не могут вызвать ответного огня в полуторакилометровой зоне вокруг станции.

Оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА прямо у шестого реактора ЗАЭС.

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Экономическая правда