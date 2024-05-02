Все разделы
Укр / Рус

Россияне используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами Запорожской АЭС – ГУР

Четверг, 2 мая 2024, 09:41 - Анастасия Дячкина

Главное управление разведки Минобороны Украины получило доказательства, что россияне используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает ГУР.

Видео с вражеского FPV-беспилотника, полученное с помощью радиоэлектронной разведки, содержит маркировку UT4D.TT. Это указывает, что дрон россиянам поставило Министерство обороны РФ.

Траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону Никопольской и Марганецкой общин, подвергающихся постоянным российским атакам.

Реклама:

Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии Бабелю подчеркнул, что россияне используют территорию ЗАЭС для запусков беспилотников, пользуясь тем, что силы безопасности и обороны Украины не могут вызвать ответного огня в полуторакилометровой зоне вокруг станции.

Оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА прямо у шестого реактора ЗАЭС.

Реклама:

Экономическая правда

ЗАЭС энергетика Россия
Реклама:
Материалы по теме
СБУ сообщила о подозрении гауляйтерам ЗАЭС, которые отключали ее от энергосистемы Украины 23 апреля 2024, 12:54
На Запорожской АЭС не проводят все необходимые ремонты - Энергоатом 17 апреля 2024, 13:58
Действия МАГАТЭ по деоккупации Запорожской АЭС довольно сдержанные - Энергоатом 17 апреля 2024, 13:17
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте