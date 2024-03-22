Утренняя атака россиян по энергосистеме Украины была самой большой за все время – "Укрэнерго"

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ракетная атака россиян утром 22 марта была осуществлена по разным регионам Украины - по ТЭС и ГЭС, а также по магистральным подстанциям, которыми управляет "Укрэнерго".

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

По его словам, эта атака характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения.

"Есть повреждения энергетических объектов во многих регионах, особенно, к сожалению, досталось городу Харьков, где масштаб повреждений больше, чем в других регионах", - заявил Кудрицкий.

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Он добавил, что россияне целились в различные объекты энергосистемы - генерацию, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения.

"К сожалению, есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра. Подчеркиваю, это контролируемые ограничения чтобы система работала целостно.

Больше всего вопросов относительно статуса повреждений ДнепроГЭС: пока нет никаких рисков прорыва дамбы, статус повреждений уточняется и будет окончательно понятен через несколько часов", - пояснил глава "Укрэнерго".

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По его словам, сразу после отбоя тревог началось установление масштаба повреждений на всех объектах.

"Подчеркиваю, что людей и квалификации у нас достаточно для быстрого преодоления последствий вероломной атаки. Еще раз подчеркиваю, энергосистема работает целостно.

Всех потребителей всех украинцев прошу набраться терпения и не поддаваться панике. Это уже происходило, энергетики работают и делают все возможное чтобы энергоснабжение в пострадавших регионах было восстановлено в кратчайшие сроки", - резюмировал он.

Перед этим министр энергетики Герман Галущенко заявил, что утренняя атака на украинскую энергетику - самая масштабная за последнее время.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.

К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.

В части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет", - написал Галущенко.

Экономическая правда