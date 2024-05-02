Цены на нефть выросли на ожиданиях увеличения спроса в США

Цены на нефть выросли, восстановившись после трехдневного падения, на ожиданиях, что США могут начать пополнять свои стратегические запасы из-за низких цен.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 58 центов, или на 0,7%, до 84,02 доллара за баррель. Американская нефть WTI (West Texas Intermediate) за июнь подорожала на 53 цента, или на 0,7%, до 79,53 доллара за баррель.

"Рынок нефти был поддержан спекуляциями о том, что если WTI упадет ниже 79 долларов, США начнут наращивать свои стратегические запасы", - сказал Хироюки Кикукава (Hiroyuki Kikukawa), президент NS Trading, подразделения Nissan Securities.

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США заявили, что намерены пополнить Стратегический нефтяной резерв (SPR) после исторической распродажи из аварийного запаса в 2022 году и хотят выкупать нефть по цене 79 долларов за баррель или ниже.

Экономическая правда.