Энергосистема получает аварийную помощь из 3 стран, отключения в 7 областях – "Укрэнерго"

В результате комбинированной массированной атаки РФ по украинской энергетической инфраструктуре повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК "Укрэнерго, сети облэнерго.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

"Энергосистема сохранила целостность. Диспетчерский центр "Укрэнерго" работает над стабилизацией ее работы. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго начали аварийно-восстановительные работы сразу после окончания воздушной тревоги.

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Выведена из работы высоковольтная линия 750 кВ, которая была основной линией питания ЗАЭС. Сейчас энергопитание ЗАЭС происходит только по резервной линии 330 кВ, которая была восстановлена ремонтными бригадами "Укрэнерго" 14 марта", - говорится в отчете.

Потребление электроэнергии вынужденно ограничено в таких областях:

Днепропетровская

Донецкая

Кировоградская

Одесская

Полтавская

Сумская

Харьковская

Для поддержания безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь из энергосистем Румынии, Словакии, Польши.

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"Аварийно-восстановительные работы будут продолжаться 24/7 до полного восстановления питания потребителей", - заявили в "Укрэнерго".

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подчеркнул, что утром 22 марта РФ осуществила крупнейшую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему.

По его словам, энергоснабжение в пострадавших областях будет оперативно восстанавливаться в три этапа: возвращение питания критической инфраструктуре, населению и промышленности.

Напомним:

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.

В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии.

Экономическая правда