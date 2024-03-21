Из-за обстрелов есть новые обесточивания в 5 областях – "Укрэнерго"

По состоянию на утро 21 марта без света остаются 384 населенных пункта. В течение суток есть новые повреждения и обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Харьковской областях. Также были обесточивания во Львове и области.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В госкомпании заявили, что ночная ракетная атака россиян не повлияла на работу энергосистемы.

Впрочем, в Киевской области из-за падения обломков есть повреждения в сетях ДТЭК "Киевской региональные электросети" - обесточены 1694 потребителя. Продолжаются ремонтные работы.

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"Ночью в западном регионе действием защиты отключались две воздушные линии 220 кВ. Обесточились 132 тыс. потребителей в г. Львов и в городе Раздел Львовской области - 9 700 потребителей. На утро работа линий и энергопитание всех потребителей восстановлено.

Причины отключения выясняются", - говорится в сообщении.

При этом 21 марта по состоянию на 09:50 потребление снизилось на 4% по сравнению с тем же временем 20 марта.

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В среду 20 марта суточный максимум потребления был на 0,2% ниже, чем 19 марта.

"На атомных электростанциях продолжаются ремонтные работы на двух энергоблоках. Безоблачная погода способствует активной работе солнечных электростанций, зато ветровые электростанции из-за снижения скорости ветра ночью и на утро несколько уменьшили объемы производства.

На гидроэлектростанциях продолжается пропуск половодья. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется", - заявили в "Укрэнерго".

Экспот электроэнергии 21 марта в основном в дневные и ночные часы в Словакию, Венгрию, Румынию, Польшу и Молдову. Общий объем 2148 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 260 МВт.

Импорт - в дневные и вечерние часы из Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы. Общий объем 2 305 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 709 МВт.

Экономическая правда