НБУ зарегистрировал еще три коллекторские компании

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Еще три юрлица прошли регистрацию в Нацбанке и получили устава коллекторских компаний - ООО "ЮФ "ЭВЕРЛИҐАЛ", ООО "СНЕЙК ФИНАНС", ООО "ВНУТРЕННЯЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 22 сентября 2021 года.

Отмечается, что НБУ зарегистрировал 13 коллекторских компаний.

В НБУ напомнили, что, согласно закону, чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.

Все компании, которые на день введения в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и планировали продолжать ее, имели срок (с 14 июля до 13 августа 2021), чтобы подать в НБУ необходимые документы для включения в реестр коллекторских компаний.

Национальный банк по результатам обработки поданных документов осуществляет регистрацию учреждений, которые отвечают всем требованиям законодательства.

"Другие юридические лица, планирующие получения статуса коллекторской компании, имеют неограниченные сроки обращения с этой целью в Национальный банк. Национальный банк напоминает, что только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц" , - пояснили в регуляторе.

Там также обратили внимание, что после 14 октября 2021 года в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.

Информация о зарегистрированных коллекторских компаниях - по ссылке.