НБУ зарегистрировал еще три коллекторские компании
Еще три юрлица прошли регистрацию в Нацбанке и получили устава коллекторских компаний - ООО "ЮФ "ЭВЕРЛИҐАЛ", ООО "СНЕЙК ФИНАНС", ООО "ВНУТРЕННЯЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 22 сентября 2021 года.
Отмечается, что НБУ зарегистрировал 13 коллекторских компаний.
В НБУ напомнили, что, согласно закону, чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.
Все компании, которые на день введения в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и планировали продолжать ее, имели срок (с 14 июля до 13 августа 2021), чтобы подать в НБУ необходимые документы для включения в реестр коллекторских компаний.
Национальный банк по результатам обработки поданных документов осуществляет регистрацию учреждений, которые отвечают всем требованиям законодательства.
"Другие юридические лица, планирующие получения статуса коллекторской компании, имеют неограниченные сроки обращения с этой целью в Национальный банк. Национальный банк напоминает, что только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц" , - пояснили в регуляторе.
Там также обратили внимание, что после 14 октября 2021 года в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.
Информация о зарегистрированных коллекторских компаниях - по ссылке.
Напоминаем:
Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке и получили статус коллекторских компаний.
Национальный банк зарегистрировал еще два юридических лица как коллекторские компании, все, кто проводит такую деятельность, должны зарегистрироваться до 14 октября.
Еще три компании прошли регистрацию и получили статус коллекторских компаний - ООО "ЦЕЛТИС", ООО "КК "ТАЛИОН "и ООО "ЕССАЙМЕНТ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ".
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, что, в частности, запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.
Президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-ІХ, которым в частности усиливается защита должников от шантажа со стороны коллекторов.
Экономическая правда
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