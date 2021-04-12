Захист від колекторів: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон №1349-ІХ, яким зокрема посилюється захист боржників від шантажу з боку колекторів.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Сьогодні в Україні нараховується понад 200 так званих колекторських компаній, до послуг яких звертаються фінансові установи у випадках наявності простроченої заборгованості у своїх клієнтів. Проте ця сфера в Україні залишається погано врегульованою на законодавчому рівні, тому колектори нерідко діють із порушеннями законодавства для спонукання боржників повернути борг", – кажуть в ОП.

Підписаний закон встановлює вимоги до кредитодавців та колекторських компаній. Відтепер кредитодавці повинні інформувати споживачів у разі залучення колекторської компанії або відступлення права вимоги новому кредитору. Договори ж можливо укладати лише з компаніями, включеними до реєстру колекторських компаній НБУ. За недотримання вимог компанії штрафуватимуть.

У договорі про споживчий кредит має вказуватися право споживача звертатися до Національного банку у разі порушення законодавства у сфері споживчого кредитування. Також документом встановлюватимуться вимоги до взаємодії зі споживачем під час врегулювання простроченої заборгованості.

Пояснюється, що "під час першого спілкування кредитор або колекторська компанія повинні повідомити своє найменування, ім’я та прізвище представника, правову підставу для звернення та розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача – також надати відповідні документи протягом семи робочих днів".

Водночас Нацбанк уповноважений контролювати дотримання фінустановами та колекторськими компаніями законодавства щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.

Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4241, що, зокрема, заборонить колекторським компаніям вдаватися до шантажу боржників.

Економічна правда