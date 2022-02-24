НБУ открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии

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Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины - такое решение было принято "в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708

"Счет – мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – пояснили в НБУ.

Там призвали поддерживать украинскую армию.

Экономическая правда