НБУ зареєстрував ще три колекторські компанії

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Ще три юрособи пройшли реєстрацію в Нацбанку та набули статуту колекторських компаній - ТОВ "ЮФ "ЕВЕРЛІҐАЛ", ТОВ "СНЕЙК ФІНАНС", ТОВ "ВНУТРІШНЯ ВИКОНАВЧА СЛУЖБА".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 22 вересня 2021 року.

Зазначається, що НБУ зареєстрував 13 колекторських компаній.

У НБУ нагадали, що, згідно із законом, щоб мати можливість надавати колекторські послуги, установа повинна пройти реєстрацію в НБУ.

Усі компанії, які на день уведення в дію відповідних законодавчих вимог здійснювали діяльність з урегулювання простроченої заборгованості й планували продовжувати її, мали місячний термін (із 14 липня до 13 серпня 2021 року), щоб подати до НБУ необхідні документи для включення до реєстру колекторських компаній.

Національний банк за результатами опрацювання поданих документів здійснює реєстрацію установ, які відповідають усім вимогам законодавства.

"Інші юридичні особи, що планують набуття статусу колекторської компанії, мають необмежені строки звернення з цією метою до Національного банку. Національний банк нагадує, що лише компанії, внесені до реєстру, матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб", - пояснили в регуляторі.

Там також звернули увагу, що після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір із нею на надання послуг із урегулювання простроченої заборгованості.

Інформація про зареєстровані колекторські компанії - за посиланням.

Нагадуємо:

Перші юридичні особи пройшли процедуру реєстрації в Національному банку та набули статусу колекторських компаній.

Національний банк зареєстрував ще дві юридичні особи як колекторські компанії, усі, хто провадить таку діяльність, повинні зареєструватися до 14 жовтня.

Ще три компанії пройшли реєстрацію і набули статусу колекторських компаній - ТОВ "ЦЕЛТИС", ТОВ "КК "ТАЛІОН" і ТОВ "ЕССАЙМЕНТ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ".

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4241, що, зокрема, заборонить колекторським компаніям вдаватися до шантажу боржників.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №1349-ІХ, яким зокрема посилюється захист боржників від шантажу з боку колекторів.

Економічна правда